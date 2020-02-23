الاتحاد الأوروبي: ندعم تطلعات ليبيا في السعي لتحقيق سيادة القانون

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

23 February, 2020

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أن الاتحاد يدعم تطلعات ليبيا في السعي لتحسين سيادة القانون والعدالة واحترام الحقوق الأساسية.

وبينت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا بحث مع وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم “التعاون المستمر وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي المساعدة في مواجهة تحديات قطاع العدالة”.

وأضافت البعثة “يدعم الاتحاد الأوروبي تطلعات ليبيا والسعي لتحسين سيادة القانون والعدالة واحترام الحقوق الأساسية”