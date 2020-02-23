المركز الوطني لمكافحة الأمراض يؤكد عدم تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا

طرابلس 23 فبراير 2020 (وال) – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في نشرته اليومية، أنه بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، جرى تسجيل 77923 حالة إصابة مؤكدة.

وبين المركز أنه اتخذ جملة من الإجراءات، منها تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي وتفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ وإعداد دليل طبي للعاملين في المجال رفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي . (وال – طرابلس)

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