المسماري : على المجتمع الدولي التحرك لردع التجاوزات التركية

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أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن المليشيات هي التي تسيطر على القرار في طرابلس، لذلك من الصعب تنفيذ أي اتفاق تصل إليه المفاوضات المنعقدة في جنيف.

وتابع المسماري، خلال تصريحات تلفزيونية مساء السبت، أن اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال مرتزقة سوريين وبعض أفراد من الجيش التركي إلى طرابلس، دليل على دعمه وتوفيره ملاذ آمن للجماعات الإرهابية، معقبًا: “اليوم تعلن تركيا للعالم أجمع بأنها تدعم الإرهابيين إلى ليبيا، الوضع في ليبيا واضح، والكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي”.

وتابع أن الجيش الليبي أوقع خسائر كبيرة بين صفوف الجيش التركي والمرتزقة السوريين في ليبيا، وآخر هذه الخسائر مقتل قيادة كبيرة في الضربة التي وجهها الجيش الليبي لسفينة تركية في ميناء طرابلس.