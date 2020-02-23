23 فبراير 2015: الحكومة المؤقتة تلغى تعاقدات الشركات التركية

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

23 February, 2020

في مثل هذا اليوم 23 فبراير من العام 2015 قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا آنذاك إنها ستلغي جميع التعاقدات مع الشركات التركية، لانها تعتبر أن انقرة تساند الحكومة الغريمة لها في طرابلس.

وجاء على موقع الحكومة المؤقتة أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بمدينة البيضاء، برئاسة عبد الله الثني، قرر “استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية”.

وقال مسؤول تركي إن حكومة بلاده تدرس تطور الوضع في ليبيا، التي تعمل بها الكثير من الشركات التركية.

واضطرت حكومة الثني والبرلمان المؤيد لها اللجوء إلى شرقي البلاد، بعدما سيطرت قوات “فجر ليبيا” على العاصمة طرابلس بعد إنتخابات يونية 2014 ، وأعادت تنصيب المؤتمر الوطني المنتهية ولايته

وقاطعت أغلب الدول الأوروبية حكومة طرابلس المدعومة آنذاك من المتشددين الإسلاميين، ولكن الأمم المتحدة دعت نوابا من البرلمانيين المتنازعين لجولات الحوار التي تهدف إلى حل النزاع بين الحكومتين.

وكانت تركيا ولا تزال الداعم الأول إلى

جانب قطر لميلشيات الإسلام السياسي المسيطرة على مقاليد الحكم في طرابلس