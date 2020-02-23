بوغدانوف يوضح حقيقة عقد مؤتمر جديد حول ليبيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو لا تخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا في موسكو.

ونقلت “سبوتنيك” عن بوغدانوف قوله بحسب صفحة وزارة الخارجية الرسمية عبر موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي: “نحن لا نخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا على غرار ما تم فعله في مختلف العواصم، لذلك نرى أن التقدم في التسوية الليبية لا يعتمد على عدد المؤتمرات الدولية فيما يخص هذا الموضوع، بل على جودة تنفيذ القرارات المتخذة خلالها”.

وأضاف بوغدانوف: “لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهتز بسبب النزاعات الحادة والتناقضات الخطيرة، والتي تنجم إلى حد كبير عن تصرفات المتدخلين الخارجيين”.

وأكمل حديثه قائلاً: “لن أتذكر أحداث “الربيع العربي” ، وتفكيك الدولة الليبية ، ومحاولات إجراء تجارب جيوسياسية في دول أخرى ، بما فيها سوريا” منوها أن “روسيا كانت دائما تتعامل بحزم وتعلن رفضها هذه الأعمال التي تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي”