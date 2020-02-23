المحجوب يؤكد مقتل “16” جندي تركي في ليبيا

طرابلس 23 فبراير 2020 (وال) – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بـالقوات المسلحة العربية الليبية عميد خالد المحجوب سقوط 16 قتيلا من الجيش التركي خلال المعارك مع القوات المسلحة في طرابلس.

المحجوب قال إن”16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدى القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي بالمزيد”، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أقر أردوغان لأول مرة بسقوط قتلى أتراك في ليبيا خلال الاشتباكات مع الجيش الوطني الليبي.

وأضاف: “نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري في ليبيا نحارب قوات حفتر، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر”.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بمقتل قائد القوات التركية في ليبيا الجنرال خليل سويسال وذلك خلال قصف الجيش الليبي مخزن ذخيرة في ميناء طرابلس، أسفر عن تدمير شحنة أسلحة ومعدات عسكرية أنزلتها سفينة شحن تركية في الميناء. (وال – طرابلس)

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