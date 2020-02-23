مدير أمن المرج يشدّد على أعضاء مركز شرطة المرج بضرورة توفير أجواء آمنة للمواطن

المرج 23 فبراير 2020 (وال) – شدد مدير أمن المرج عقيد “وهبي الرخ” على ضرورة الضبط والربط والعمل على توحيد مصادر المعلومات الخاصة، بتحريات مركز شرطة المرج، والتمتع بالحس الأمني وتنفيذ أوامر الضبط الصادرة من وحدة التحقيق والنيابة العامة وتنفيذها بكل دقة وسرعة واحترام حقوق المواطن وفق القانون.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها “الرخ” بالجمع الشهري لأعضاء مركز شرطة المرج المدينة يوم أمس السبت، بحضور المساعد للشؤون الأمنية عقيد “عوض المسماري”، والمساعد للشؤون العامة عقيد “إدريس عيسى”، والمساعد لشؤون التفتيش والمتابعة عقيد “فرج عبد الكريم”، ورئيس قسم انضباط الشرطة مقدم حسين إمطول، ورئيس مركز شرطة المرج المدينة الرائد طارق سعد وبحضور القوة العمومية للمركز من ضباط وضباط صف أفراد بكافة الوحدات بالمركز.

وشدد مدير الأمن على ضرورة استتباب الأمن من خلال مكافحة الجريمة بكافة أنواعها وضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة المتمثلة في النيابة العامة متمنياً مزيدًا من البذل والعطاء في سبيل حفظ الأمن داخل المدينة.

وقام “الرخ” بجولة داخل المركز للاطلاع على سير العمل ومتابعة آليته، رفقة رئيس المركز واجتمع بالسادة رؤساء الوحدات بالمركز للوقوف على ما يعيق العمل وحلحلة هذه العوائق ومحاسبة كل من يخالف القانون واحترام الأعلى رتبة ومخاطبة مدير الأمن في كل ما يتعلق من مستجدات وتعهد بتوفير جميع النواقص به.

وفي ختام الاجتماع شدد مدير الأمن على عمل وحدة التحقيق بالمركز، مؤكدًا على ضرورة إنصاف الحقوق ورد المظالم لأهلها والابتعاد عن الظلم في أداء الواجب الوطني وحث مأموري الضبط القضائي بالتقييد بالنزاهة وعدم التعاطف مع الظالم لأي سبب كان. (وال – المرج) أ ف

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