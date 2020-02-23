داعية سعودي ينتقد أردوغان ويؤكد مشاركته في قتل الليبيين

ليبيا – نشر الداعية السعودي عائض القرني يوم الجمعة الماضية مقطع فيديو إنتقد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلاً إنه “بائع كلام وشارك في كل فتنة في المنطقة”.

الداعية السعودي أعلن وفقاً لما نقلته وكالة”روسيا اليوم” أنه يتبرأ من فيديو سابق كان يثني فيه على الرئيس التركي.

وقال القرني: “كنت مخدوعاً به كغيري من المسلمين، أظهر لنا حسناً ونحن نحب الإسلام ومن ينصر الإسلام لكن ظهر الرجل على حقيقته وله مواقف مشينة معيبة منها العداء للمملكة العربية السعودية وعدم نصرة المسلمين”.

وذكر القرني أن أردوغان “أول زعيم زار المبكى اليهودي ولبس طاقيتهم ولإسرائيل سفارة في بلده، باع القضايا الإسلامية كلاماً باع السوريين كلاماً ثم قدمهم للمحرقة والمهلكة وتخلى عنهم.. دخل في كل فتنة أعلنت في المنطقة.. شارك في قتل الليبيين واليمنيين والسوريين”.

وتابع الداعية السعودي قائلاً: “إن أردوغان يدعي نصرة الإسلام.. أقول لعشاقه والمتغزلين به والذين يسبحون بحمده.. أليست نوادي العهر والسكر عنده؟.. أليست عقائد القبورية والصوفية عنده؟”.

كما رأى القرني أن “الخلافة العثمانية المزعومة كانت احتلالاً للعالم الإسلامي، احتلت السعودية، وهنا مراجع تبين ماذا فعلوا.. أقدموا على هدم عاصمة العلم والنور والتوحيد الدرعية، احتلوا الجنوب، دخلوا محتلين وقتلة وسفاكين للدماء.. والآن يدعي أردوغان نصرة قضايا المسلمين”.

وصرح الداعية السعودي بأن الرئيس التركي “يقف مع كل عدو يعادي السعودية، يدعي أنه يتبنى قضايا المسلمين”، واصفاً أردوغان بأنه “بائع كلام.. هو من أقام علاقات مع الصهاينة.. يستضيف كل من خان وطنه ووكل من انشق على وطنه وكل من تآمر على وطنه”.

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