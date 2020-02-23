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الأرصاد: رياح قوية على السواحل الشرقية تصل إلى 30 عقدة بساحل درنة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية، اليوم الأحد، على معظم الساحل الشرقي بسرعة تتراوح ما بين 25 – 30 عقدة مع ارتفاع الموج إلى 3.75 متر. 

الساحل من رأس جدير إلى سرت
– السماء قليلة السحب.
– الرياح شمالية غربية إلى متغير الاتجاه بسرعة تتراوح بين 05 – 20 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 – 2.50 متر.
– البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على زوارة وطرابلس.
– الرؤيـة جيدة إلى متوسطة، ذلك لاحتمال لظهور ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل والصباح الباكر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
– السماء مغطاة جزيئا إلى كلي بالسحب اليوم مع سقوط أمطار على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، وتكون قليلة السحب غدا الإثنين.
– الرياح شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 – 25 عقدة تصل اليوم إلى 30 عقدة على ساحل درنة. 
– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.50 – 3.75 متر، والبحر مضطرب اليوم إلى قليل الاضطراب.
– درجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب ارتفاع الموج واضطراب البحر.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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