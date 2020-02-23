اخبار ليبيا الان

ميدل إيست مونيتور: ليبيا جنة للبنادق المستأجرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” تقريراً حول التطورات العسكرية المتسارعة في ليبيا، والسيناريوهات المُحتملة للأزمة.

ورأى كاتب التقرير، الدكتور ديفيد شوتر، المحاضر في قسم العلوم السياسية في باريس، والمستشار السابق للدفاع والأمن في الحكومتين البريطانية والفرنسية في المنطقة أن ليبيا باتت جنة للبنادق المستأجرة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وتركيا وروسيا.

وأشار شوتر إلى أن الدول الأجنبية تريد المشاركة في الصراع الليبي للتأكيد على حضورها في أي ترتيبات مستقبلية لافتا إلى أن الغاية ليست الفوز بانتصار عسكري، بل بالتأهل للحصول على مقعد على طاولة المفاوضات، استنادا على القوات التي تتيح عرقلة أي تسوية سلمية، ما يجعل رغبات هذه الدول تؤخذ بعين الاعتبار.

كما أرجع التقرير أسباب تدخل القوات الروسية إلى ما وصفها بالمصالح الاقتصادية المستندة على وعود من المشير حفتر في حين تسعى تركيا بتدخلها في الملف الليبي بإرسال قادة غرف للعمليات ومرتزقة سوريين إلى توسيع نفوذها في المنطقة وإعادة الدولة العثمانية عبر غطاء الشرعية الذي اكتسبته باستعانة حكومة الوفاق بها إضافة إلى إرسال رسالة للدول الإقليمية بمدى قدرتها على التأثير واعتبارها لاعبا أساسيا لاستقرار المنطقة.

وختم شوتر تحليله بترجيح استمرار استخدام المتعاقدين العسكريين المرتزقة الأجانب ما يعني استمرار المعاناة الإنسانية واشتعال فتيل الحرب لفترة أطول ما يزيد من خسائر الدولة الليبية وينعكس سلبا على حياة المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • منا سبب الفساد من قطع الأشجار والعبث الغير اخلاقي بالطبيعة وصناعة الأخشاب التي تحاورت حدودها والصيد العير قانوني ورمي المخلفات الصناعية في الطبيعة والبحار بطريقة تسبب في ضياع الموروث الطبيعي – يحدث في الغابات وما مناطق العالم وليس بالتخدي. في ليبيا – حتى الأسبوع الماضي – وجدث مجموعات أوروبية تصطاد السمك في بعض مناطق أوروبية بالكهرباء وبالمتفحرات – وناهيك عن رمي مخلفات المصانع واستخدام الحيونات البرية في استخراج الأمصال – وعدم تركها في. الطبيعة التي خلفها الله لخدمتها – بسبب التكنولوجيا التي هدمت كل ما هو طبيعي .

    رد

  • – من سبب الفساد من قطع الأشجار والعبث الغير اخلاقي بالطبيعة وصناعة الأخشاب التي تجاوزت حدودها والصيد الغير قانوني ورمي المخلفات الصناعية في الطبيعة والبحار بطريقة تسبب في ضياع الموروث الطبيعي – يحدث في الغابات وما مناطق العالم وليس بالتحديد . في ليبيا – حتى الأسبوع الماضي – وجدث مجموعات أوروبية تصطاد السمك في بعض مناطق أوروبية بالكهرباء وبالمتفحرات .!!! – وناهيك عن رمي مخلفات المصانع واستخدام الحيونات البرية في استخراج الأمصال – وعدم تركها في. الطبيعة التي خلفها الله لخدمتها – بسبب التكنولوجيا التي هدمت وخربت كل ما هو طبيعي.

    رد