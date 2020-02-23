ميدل إيست مونيتور: ليبيا جنة للبنادق المستأجرة

نشرت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” تقريراً حول التطورات العسكرية المتسارعة في ليبيا، والسيناريوهات المُحتملة للأزمة.

ورأى كاتب التقرير، الدكتور ديفيد شوتر، المحاضر في قسم العلوم السياسية في باريس، والمستشار السابق للدفاع والأمن في الحكومتين البريطانية والفرنسية في المنطقة أن ليبيا باتت جنة للبنادق المستأجرة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وتركيا وروسيا.

وأشار شوتر إلى أن الدول الأجنبية تريد المشاركة في الصراع الليبي للتأكيد على حضورها في أي ترتيبات مستقبلية لافتا إلى أن الغاية ليست الفوز بانتصار عسكري، بل بالتأهل للحصول على مقعد على طاولة المفاوضات، استنادا على القوات التي تتيح عرقلة أي تسوية سلمية، ما يجعل رغبات هذه الدول تؤخذ بعين الاعتبار.

كما أرجع التقرير أسباب تدخل القوات الروسية إلى ما وصفها بالمصالح الاقتصادية المستندة على وعود من المشير حفتر في حين تسعى تركيا بتدخلها في الملف الليبي بإرسال قادة غرف للعمليات ومرتزقة سوريين إلى توسيع نفوذها في المنطقة وإعادة الدولة العثمانية عبر غطاء الشرعية الذي اكتسبته باستعانة حكومة الوفاق بها إضافة إلى إرسال رسالة للدول الإقليمية بمدى قدرتها على التأثير واعتبارها لاعبا أساسيا لاستقرار المنطقة.

وختم شوتر تحليله بترجيح استمرار استخدام المتعاقدين العسكريين المرتزقة الأجانب ما يعني استمرار المعاناة الإنسانية واشتعال فتيل الحرب لفترة أطول ما يزيد من خسائر الدولة الليبية وينعكس سلبا على حياة المواطنين.

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