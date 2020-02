أخبار ليبيا24 قال رئيس مركز الإعلام لرئاسة أركان البحرية التابعة للقيدة العامة علي الثابت اليوم الأحد إن عملية نوعية ناجحة نفذتها قوات النخبة في منطقة الهضبة جنوب طرابلس. وأوضح الثابت أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر قوات الوفاق بينهم المرتزقة السوريين وتدمير مراصدهم بالكامل وغنم آليتان، إحداها تحمل سلاح نوع 23 والأخرى مصفحة […]

