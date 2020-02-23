امغيب: باشاغا استشعر خطر استبعاده من السلطة فسعى إلى خلط الأوراق

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

23 February, 2020

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن وزير الداخلية فتحي باشاغا سعى إلى خلط الأوراق قبل حوار جنيف بعد أن استشعر خطر استبعاده من السلطة.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع فيسبوك، “استشعر (رئيس المجلس الرئاسي فائز) السراج وباشا اغا الخطر القادم على الأقل من عدم وجودهم في السلطة إن تحقق ما يسعى إليه المبعوث الأممي غسان سلامة” مضيفا “أعتقد أنه جاد في ذلك هذه المرة، مع قناعتي أن التغيير في الغالب سيكون في الأسماء فقط”.

وأردف امغيب “لذلك حاول … باشا آغا عرقلة جهود سلامة قبل انعقاد حوار جنيف وخلط الاورق وذلك بتصريحه أن الحكومة لا تمانع في إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في ليبيا، إن هذا العرض الذي قدمة باشا آغا يجب أن يواجه بغضب شعبي كبير فليبيا ليست إرثاً لأحد يتصرف فيها كما يشاء من أجل أن يستمر بقائه في السلطة ولو كلفه ذلك بيع الوطن وثرواته للأمريكان أو غيرهم ولا أستغرب في الأيام القادمة أن يطلبوا الكيان الصهيوني (اسرائيل) التدخل في ليبيا وإقامة قواعد ومنشآت اسرائيلية عسكرية”.

وتابع “هؤلاء العملاء لا استبعد ان يفعلوا أي شئ مقابل أن يبقوا في السلطة”.