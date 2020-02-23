المسماري يؤكد مقتل قيادي تركي مهم في طرابلس

أكد الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أن المليشيات هي التي تسيطر على القرار في طرابلس، لذلك من الصعب تنفيذ أي اتفاق تصل إليه المفاوضات المنعقدة في جنيف.

المسماري وفي تصريحات تلفزيونية قال إن اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال مرتزقة سوريين وبعض أفراد من الجيش التركي إلى طرابلس، دليل على دعمه وتوفيره ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية.

وأوضح المسماري أن القوات المسلحة أوقعت خسائر كبيرة في صفوف الجيش التركي والمرتزقة السوريين في ليبيا، وآخر هذه الخسائر مقتل قيادي كبير في الضربة التي استهدفت سفينة تركية في ميناء طرابلس.

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