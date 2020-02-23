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باشاغا: الداخلية مسؤولة عن الحفاظ على أرزاق الليبيين أينما كانوا بعيداً عن الصراع القائم بينهم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزير داخلية الوفاق- فتحي باشاغا: مديرية أمن طرابلس قامت بمجهودات جبارة خلال الأشهر العشرة الأخيرة
وزير داخلية الوفاق- فتحي باشاغا: معدّل الجريمة انخفض خلال العشرة أشهر الأخيرة رغم ما تتعرض له العاصمة من هجمات
وزير داخلية الوفاق- فتحي باشاغا: وزارة الداخلية تتعرض لمحاولات تشويه بسبب نجاحها في أداء عملها في استباب الأمن الذي التمسه أهالي طرابلس
وزير داخلية الوفاق- فتحي باشاغا: الميليشيات هي من تعتدي على القانون والمؤسسات واستغلت انضمامها لأي جهاز أمني لانتهاك حقوق المواطنين
وزير داخلية الوفاق- فتحي باشاغا: نريد تفكيك الميليشيات لأننا نرغب في تفكيك الإرهاب والإجرام
وزير داخلية الوفاق- فتحي باشاغا: الميليشيات سبب تخوّف دُول العالم من الزوار الليبيين وتعاملهم معهم بحذر

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • – توجد هيئة الأوقاف الاسلامية الليبية وحماية المرافق الدينية من التخريب كما حصل في بعض المناطق الليبية –
    – توجد ادارة التربيم والتعليم التي تم استغفالها من ادارة التدريس ومحاولة تعيين أشخاص يحاولون التظاهر لزيادة مرتباتهم وعم ليسوا من نفس البلديات فقط لزيادة الاموال لوجود أسماءهم وأسماءهن في اكثر من وظيفة وهم عاطلين عن العمل ومرتباتهم تنزل في حساباتهم – دون العمل في الوظيفة .
    – توجد ادارة الصحة والخدمات الطبية / والأهمال في عدم الحضور للمستشفيات وتعقيمها من الأمراض التي قد تنتشر بسبب الاهمال في التعقيم – وسرقة الأجهزة الطبية والعبث بها – وإرسالها لعيادات خاصة – دوناتي رقابة من الادارات –
    يعني عبارة عن إهمال وسيودي الى كارثة إنسانية – ليبيا ليست محتاجة لارسال مواطنيها للعلاج في الخارج بعد كل هذه المصاريف والإصلاحات الداخلية في الموسساتً العامة اذا لم يوجد ادارة قوية تراقب العمل وتحاسب المخالفين – حتى يتم حماية الاقتصاد اللببي من كلاب سوق الظلام .
    – والقيادة السيارات تحت تأثير المخدرات والتجارة الغير قانونية .
    وعدمً وجود بوابات أمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة . حتى امام الموسساتً العامة .

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