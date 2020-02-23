باشاغا: الداخلية مسؤولة عن الحفاظ على أرزاق الليبيين أينما كانوا بعيداً عن الصراع القائم بينهم

وزير داخلية الوفاق- فتحي باشاغا: مديرية أمن طرابلس قامت بمجهودات جبارة خلال الأشهر العشرة الأخيرة

وزير داخلية الوفاق- فتحي باشاغا: معدّل الجريمة انخفض خلال العشرة أشهر الأخيرة رغم ما تتعرض له العاصمة من هجمات

وزير داخلية الوفاق- فتحي باشاغا: وزارة الداخلية تتعرض لمحاولات تشويه بسبب نجاحها في أداء عملها في استباب الأمن الذي التمسه أهالي طرابلس

وزير داخلية الوفاق- فتحي باشاغا: الميليشيات هي من تعتدي على القانون والمؤسسات واستغلت انضمامها لأي جهاز أمني لانتهاك حقوق المواطنين

وزير داخلية الوفاق- فتحي باشاغا: نريد تفكيك الميليشيات لأننا نرغب في تفكيك الإرهاب والإجرام

وزير داخلية الوفاق- فتحي باشاغا: الميليشيات سبب تخوّف دُول العالم من الزوار الليبيين وتعاملهم معهم بحذر

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