وزير تركي سابق: الغالبية الشعبية في تركيا ترفض تدخل أردوغان في ليبيا

قال وزير الخارجية التركية الأسبق يشار ياكش، وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال بجانب ميليشيات حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، لافتا إلى أن هذا التدخل لا يحظى بشعبية لدى الرأي العام التركي.

وأضاف ياكش في حوار مع صحيفة لوبينيون الفرنسية، أن هناك رفضا شعبيا واسعا للعدوان التركي في ليبيا، ينبع من قناعة الغالبية العظمى من الأتراك بأنه لا حاجة لهم في هذه العملية، لا سيما بعد استنزاف جيش بلادهم في الجارة سوريا.

وأشار ياكش إلى أن من أسباب تدخل أردوغان في ليبيا دعم تنظيم الإخوان هناك.

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