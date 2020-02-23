باشاغا يوجه نصيحة إلى شباب «النواصي»

وجه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، نصيحة إلى كتيبة النواصي التابعة لـ«قوة حماية طرابلس».

وقال باشاغا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، الأحد، «أنصح الشباب في ميليشيات النواصي ألا يقبضوا على أحد لأن هذا ليس من اختصاصهم، هذا اختصاص الداخلية». وأضاف: «الباب مفتوح أمام من يريد الانضمام للداخلية ومن يرفض سيحاسب أمام القانون».

وتضم «قوة حماية طرابلس» كلاً من «قوة الردع الخاصة» وكتيبة «ثوار طرابلس» والقوة الثامنة (النواصي) و«قوة الردع والتدخل المشترك أبوسليم»، وكتيبة «باب تاجوراء»، التي تمثل المجموعات المسلحة الرئيسية في طرابلس.

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