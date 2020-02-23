باشاغا: لن نتساهل في التعامل مع الميليشيات

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، أن مديرية أمن طرابلس رفعت مستوى الأمن بالعاصمة خلال الأشهر العشرة الأخيرة.

وقال باشاغا، خلال مؤتمر صحفي، “نحن مسؤولون ومخولون بحماية مؤسسات الدولة الرسمية، ومعدل الجريمة انخفض خلال العشرة أشهر الأخيرة رغم ما تتعرض له العاصمة من هجمات”، موضحا أن الوزارة تسعى لتفكيك الإجرام والجريمة المنظمة والميليشيات التي تعتدي على الأجهزة الشرطية.

وتابع باشاغا قائلا “عندما نتحدث على ميليشيات فإننا نتحدث على كل ليبيا، لا يوجد فرق بين الميليشيات في كل ليبيا شرقًا وغربًا، ونحن ضدها جميعها، ولن نتساهل في التعامل مع الميليشيات التي تستغل الأجهزة الأمنية” بحسب تعبيره.

وأوضح باشاغا، أن وزارة الداخلية تتعرض لمحاولات تشويه بسبب نجاحها في أداء عملها في استباب الأمن في عديد المناطق بالعاصمة طرابلس، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة في طرابلس حق لكل الليبيين ووزارة الداخلية مهمتها المحافظة على المؤسسات العامة والخاصة.