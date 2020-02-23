باشاغا: نجفف منابع الفساد في «الداخلية» وديون الوزارة 1.2 مليار دينار

قال المفوض بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إن المليشيات «تريد الفوضى»، مشيرا إلى أنه عندما جرى تفويضه بوزارة الداخلية، قائلا: « لما دخلت الوزارة وجدت فساد مالي كبير….وقد جففنا منابع هذا الفساد … وسنواصل لأننا لانريد إلا بناء ليبيا».

وتساءل باشاغا في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، عن سبب تضخم «ديون وزارة الداخلية التي وصلت إلى 1.2 مليار دينار، وطلبنا من حكومة الوفاق فرز هذا الدين ومعرفة مصادره».

وأضاف إن جهاز المخابرات الليبية لم يعد موثوقا لسيطرة مليشيا عليه تحاول الضغط على عدة جهات وأكد أن أي قوة تعتدي على الوزراء وتخطف المواطنين هي بمثابة مليشيا، وتساءل قائلا: كيف يكون «عيل عمره 24 عاما يطلب من الداخلية 47 مليون دينار».

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