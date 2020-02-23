مدير إدارة المرور يتفقد التمركزات الأمنية بطرابلس

قـام مـدير إدارة شـؤون الـمرور والـتراخيص عـميد الصديق الشيباني، الـيوم الأحـد، بـجولة تـفقدية عـلى عـدد مـن الـنقاط والـتمركزات الأمـنية لـرجال شـرطة الـمرور داخـل الـعاصمة طـرابلس. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن الجولة تهدف للاطلاع عـلى سـير الـعمل والـجهود الـتي يـبذلها أعـضاء ومـنتسبي الإدارة فـي تـسيير حـركة الـسير داخـل الـطرقات الـعامة والـحفاظ عـلى الـسلامة الـمرورية وضـبط الـمخالفين لـلـقوانين الــمرورية وذلك مـن أجـل الـحفاظ عـلى أمـن وسـلامة الـمواطنين وسـائقين الـمركبات الآلـية عـلى الـطرقات الـعامة.

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