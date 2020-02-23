الجيش الليبي يرصد وصول معدات وأسلحة تركية لميناء مصراتة

كشفت الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، أحمد المسماري، اليوم الأحد، عن رصد وحدات الاستطلاع والاستخبارات وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الارهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية.

وأكد المسماري، في تصريح مقتضب، أن هذا الدعم –الذي يتم بشكل علني أمام المجتمع الدولي ويعد اختراق للهدنة المعلنة في المنطقة-لم ترد قوات الجيش عليه حتى الساعة وهي تتابع وتقيم في الموقف والتطورات على مدار الساعة.