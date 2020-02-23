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«الضمان الاجتماعي» يعفي الموظفين من أقساط السلف لشهرين بمناسبة رمضان

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي الدكتور إدريس حفيظ المبروك، قرارًا بعدم تفعيل خصم أقساط السلف على الموظفين بالصندوق وأصحاب المعاشات لشهرين، وذلك لمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

وقال القرار الذي تلقته «بوابة الوسط»، الأحد، إن على مدراء الإدارات المختصة والفروع باتخاذ كافة الإجراء القاضية بعدم تفعيل خصم أقساط السلف على أصحاب الموظفين والمعاشات عن شهري أبريل ومايو.

وأضاف إن القرار جاء لمساعدة المنتفعين على تحمل متطلبات شهر رمضان من النفقات المالية في ضوء الظروف الضاغطة للحياة اليومية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • – القبض على مجموعات سلفية وصوفية – يقومون بالكذب على الناس واستغلال اموال الزكاة لشراء السيارات والعقارات وتأجيرها – يعملون في حزب الأخوان – وسيتم التحفظ على أملاكهم في القطاع الخاص – التي تم سرقتها من البنوك – والعمل القضاءي لمعرفة الأسباب التي يتم فيها استغلال الدين لتمويل مصالح شخصية – وستندم اقفال باب الزكاة – حتى يتم مراجعة الحسابات الشخصية لتدارك الأوقاف والشيوخ – واءمة الكفر – وتنفيذ الشريعة عليهم في حالة وصول اي بيانات توكد الاختلاس – وعدم العمل مع اي بينات تخصهم آلا بعد الاطلاع على نسخة من الحسابات البنكية في اي اجراء بالقانون الليبي الشرعي فيما يخص . (. وما كفروا الا من بعد ان أغناهم الله من فضله )

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  • 3 فبراير، 2020 الساعة 3:45 م
    – القبض على مجموعات سلفية وصوفية – يقومون بالكذب على الناس واستغلال اموال الزكاة لشراء السيارات والعقارات وتأجيرها – يعملون في حزب الأخوان – وسيتم التحفظ على أملاكهم في القطاع الخاص – التي تم سرقتها من البنوك – والعمل القضاءي لمعرفة الأسباب التي يتم فيها استغلال الدين لتمويل مصالح شخصية – وسيتم اقفال باب الزكاة للمواطنين المتضررين – حتى يتم مراجعة الحسابات الشخصية لتدارك الأوقاف والشيوخ – واءمة الكفر – وتنفيذ الشريعة عليهم في حالة وصول اي بيانات توكد الاختلاس – وعدم العمل مع اي بينات تخصهم آلا بعد الاطلاع على نسخة من الحسابات البنكية في اي اجراء بالقانون الليبي الشرعي فيما يخص . (. وما كفروا الا من بعد ان أغناهم الله من فضله )

    رد