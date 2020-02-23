«الضمان الاجتماعي» يعفي الموظفين من أقساط السلف لشهرين بمناسبة رمضان

أصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي الدكتور إدريس حفيظ المبروك، قرارًا بعدم تفعيل خصم أقساط السلف على الموظفين بالصندوق وأصحاب المعاشات لشهرين، وذلك لمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

وقال القرار الذي تلقته «بوابة الوسط»، الأحد، إن على مدراء الإدارات المختصة والفروع باتخاذ كافة الإجراء القاضية بعدم تفعيل خصم أقساط السلف على أصحاب الموظفين والمعاشات عن شهري أبريل ومايو.

وأضاف إن القرار جاء لمساعدة المنتفعين على تحمل متطلبات شهر رمضان من النفقات المالية في ضوء الظروف الضاغطة للحياة اليومية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا