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الجيش يرصد وصول أسلحة إلى ميناء مصراتة

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الناطق باسم القائد العام للجيش- اللواء أحمد المسماري: رصدنا وصول شحنة أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا إلى ميناء مدينة مصراتة في اختراق علني للهدنة ومخرجات مؤتمر برلين

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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