الانتهاء من تركيب منظومة مراقبة مرئية بمصلحة التأهيل والإصلاح بالجفرة

استكمِلت بمصلحة التأهيل والاصلاح ببلدية الجفرة، عملية تركيب منظومة كاميرات المراقبة الامنية التي تم التعاقد عليها مؤخرا بين المجلس البلدي الجفرة مع إحدى الشركات المحلية.

وقال مدير ادارة المشروعات بالمجلس البلدي الجفرة المهندس محمد الانصاري، بأن المنظومة تضم كاميرات داخلية ذكية تنتقل تلقائيا من التصوير العادي الى التصوير الليلي بالأشعة تحت الحمراء اضافة الى تسجيل رقمي ووحدة تخزين تغطي مساحات واسعة في كل الاتجاهات ولمسافة طويلة بوضوح تام في النهار والليل.

وأشار إلى أن عملية التسليم والاستلام وبدء عمل المنظومة سيتم بحضور الجهات الامنية المعنية والمجلس البلدي والشركة المنفذة ومصلحة التأهيل والاصلاح بعد إجراء التجارب المعلن عنها حسب المواصفات التقنية المطلوبة.