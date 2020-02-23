الغرياني: الغرض من إعتراف أردوغان بوجود مرتزقة في ليبيا هو مفاوضته شخصياً على وجودهم

ليبيا – قال العضو المستقيل من المؤتمر العام إبراهيم الغرياني إن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وجود مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا ووجود قوات تركية تقوم بمهام التدريب لم يضف شيئاً إلى المشهد الحالي.

الغرياني إعتبر خلال إستضافته في برنامج “LIVE” الذي يذاع على قناة “218NEWS” أنه تصريح لم يكن مستغرباً ولا استثنائياً، مضيفاً أن الغرض منه قد يكون مطالبة الأطراف الدولية بمفاوضته شخصياً على وجودهم وليس مفاوضة حكومة الوفاق.

وأوضح أن الملتقى العام للقبائل والمكونات والنخب الليبية الذي انعقد في مدينة ترهونة على مدار يومي 19 و20 فبراير الجاري كان رسالة واضحة على لحمة الليبيين وعلى مطالبهم الحقيقية التي تستجيب للواقع على الأرض.

وأثنى على البيان الختامي الذي أكد أن ليبيا دولة ديمقراطية وعلى ضرورة دعم الجيش في حربه التي يخوضها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام .

أما بشأن المسار التفاوضي العسكري الذي تنظمه بعثة لأمم المتحدة للدعم في ليبيا أو ما يعرف بمسار “5+5” أعرب عن عد توقعه الكثير منه على اعتبار رؤيته بأن الوفد الذي يمثل حكومة الوفاق لا يملك من أمره شيء وأنه غير قادر على تنفيذ أي مخرجات قد تنتج في هذا المسار لأن الرأي الأول والأخير ليس في يده بل في يد التشكيلات المسلحة التي يقاتلها الجيش داخل طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية