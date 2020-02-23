بني وليد تُرسل شحنة أدوية إلى بلدة آوال

استقبل المركز الصحي في منطقة آوال التابعة لبلدية درج والذي تم افتتاحه حديثا شحنة من الأدوية المُقدمة من إدارة مستشفى بني وليد العام وإدارة الخدمات الصحية بني وليد.

وتضمّنت الشحنة كميات من الأدوية الضرورية والمستلزمات الطبية العاجلة حيث أشرف على توصيلها النادي الليبي للرحلات السياحية للمساهمة في رفع المعاناة التي يعيشها المواطنون في آوال.

مبادرة تركت في نفوس أهالي المنطقة أثرا طيبا، وقد عبروا عن شكرهم وامتنانهم لمن قاموا بتوفير وإيصال هذه الشحنة لمنطقة بقيت منسية من الجهات المسؤولة لسنوات.

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