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بني وليد تُرسل شحنة أدوية إلى بلدة آوال

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل المركز الصحي في منطقة آوال التابعة لبلدية درج والذي تم افتتاحه حديثا شحنة من الأدوية المُقدمة من إدارة مستشفى بني وليد العام وإدارة الخدمات الصحية بني وليد.

وتضمّنت الشحنة كميات من الأدوية الضرورية والمستلزمات الطبية العاجلة حيث أشرف على توصيلها النادي الليبي للرحلات السياحية للمساهمة في رفع المعاناة التي يعيشها المواطنون في آوال.

مبادرة تركت في نفوس أهالي المنطقة أثرا طيبا، وقد عبروا عن شكرهم وامتنانهم لمن قاموا بتوفير وإيصال هذه الشحنة لمنطقة بقيت منسية من الجهات المسؤولة لسنوات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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