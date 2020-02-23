الزائدي: الحكومة يديرها موظفون في سفارات قطر وتركيا

أكد أمين عام الحركة الشعبية الليبية مصطفي الزائدي، أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى إذن من ليبيا لتقيم قواعد عسكرية في البلاد.

وتساءل الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “‫هل تحتاج أمريكيا لتقيم قواعد في ليبيا إلى أذونات، من حكومة يديرها موظفون صغار في سفارة قطر وتركيا، وينتظرون شهورا ليقابلهم مسؤولون في السفارة الأمريكية”.

وأضاف “‫تصريح باش آغا، بالخصوص هو نكتة الموسم لا تختلف كثيرا على أطروحات ميترو أنفاق العيساوي، واختراعات تل اجعودة، الفرق الوحيدة إنها دولية”.