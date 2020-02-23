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البريقة توزّع أكثر من 20 ألف أسطوانة غاز

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط للمناطق الوسطى والشرقية توزيع 20790 أسطوانة غاز لمستودعات راس المنقار في ميناء بنغازي وذلك بواقع 57 طلبية تم توزيعها على موزعي الغاز للمناطق والمدن.

وكانت شركة البريقة قد أعلنت أمس السبت انتهاء ناقلة الوقود موناكو من تفريغها لشحنة وقود بنزين بلغت 37 مليون لتر في مستودعات رأس المنقار بالميناء.

وفي السياق ذاته أكدت البريقة في وقت سابق أنها قامت ببيع أكثر من 25 ألف أسطوانة غاز طهي أواخر الأسبوع الماضي وذلك لتغطية طلبات أصحاب المراكز.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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