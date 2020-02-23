القيادة العامة: رصدنا وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا إلى ميناء مصراتة

ليبيا – كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأحد وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري.

الناطق باسم الجيش اللواء احمد المسماري قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له إن وحدات الاستطلاع والاستخبارات تأكدت من وصول هذه المعدات والأسلحة لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الارهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية.

وأشار إلى أن هذا الدعم يتم بشكل علني أمام المجتمع الدولي ويعد اختراق للهدنة المعلنة في المنطقة، مؤكداً على أن قوات الجيش لم ترد حتى الساعة وهي تتابع وتقيم في الموقف والتطورات.

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