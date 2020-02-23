الإرهابيين كل الجرائم مصدر تمويل لهم..”أبو عمر الأنصاري” إرهابي مستهدف كمرتزق

أخبار ليبيا24

في بداية ظهور تنظيم داعش الإرهابي بدأ في رفع شعارات الدولة الإسلامية وأنه ما جاء إلا لإقامة دولة العدل دولة الخلافة وغيرها من الشعارات لاستقطاب المتعاطفين والمغرر بهم.

وتمكن التنظيم الإرهابي عن طريق هذه الشعارات من خداع بعض الشباب المغرر بهم والمندفعين للانضمام إلى هذا التنظيم الإجرامي، إلا أن فئة منهم ارتأت أنه بالانضمام إلى التنظيم ستحقق أرباحًا مادية ومكاسب شخصية.



استغل التنظيم الإرهابي كل ما يمكنه لجلب الأموال لتمويل أعماله وعناصره، حاول الاستفادة من كل ما وقع تحت أيديه من البشر والنفط والمخدرات والأسلحة والاختطاف والسرقة لجني الأموال.

وفي ليبيا توافد عدد كبير من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة تقلدوا المناصب العليا بحسب تراتيب التنظيم الإرهابي من قضاة وشرعيون ومسؤولون فيما أسموه ديوان الحسبة وغيرها من المؤسسات التي حاولوا إنشائها.

وبحسب وثائق وشهادات عدة كان هؤلاء الإرهابيون يتقاضون مرتبات كبيرة وبالعملة الصعبة، لذلك كان هدفهم وصميم عملهم العمل على خلق مزيد من الفوضى و الفتنة في البلاد لاستغلال هذا الأمر في في إطالة عمر الصراع ما يعني إطالة فترة تواجدهم في ليبيا الأمر الذي يزيد من الكسب المادي و الإرتزاق علي حساب المواطن الليبي.

ودائمًا مايثار تساؤل حول قدوم هؤلاء الإرهابيين من بلدانهم التي تعيش انفتاحًا وانحلالًا لا يوجد في ليبيا التي هي من الدول الإسلامية الأقرب إلى الحفاظ والتمسك بالدين الإسلامي من دولهم الأصلية، أليس من باب أولى أن يطالبوا مواطنيهم بإقامة دولة إسلامية بدل أن يطلبوه من الليبيين المحافظين.



إجابة هذه الأسئلة وغيرها تثبت أن هدفهم هو جني الأموال ليس أكثر، لأنهم وجدوا في ليبيا المقام والمال والنساء وحياة الترف التي لن يعيشونها في بلدانهم وخصوصُا أن عدد كبير منهم مطلوبين لدى الأجهزة الأمنية.

مؤخرًا عملت تركيا على جلب عدد من المرتزقة من المقاتلين التابعين للجيش السوري الحر مقابل وعود بتقاضي مرتبات مجزية وجنسية تركية إضافة إلى دفع تعويض مالي لذوي كل مقاتل يقتل في المعارك الدائرة في ليبيا ضد القوات المسلحة.

إرهابيون كثر تنافسوا في هذا المجال ووجدوا فيه ضالتهم التي ينشدونها بإرسال المقاتلين إلى ليبيا والحصول على الأموال مقابل ذلك، إضافة إلى قدومهم إلى ليبيا للحصول على هذه المزايا وخصوصُا بعد التضييق عليهم في سوريا والعراق وسدت مافة الطرق في وجوههم.

الإرهابي ماجد الخالد وهو قيادي متطرف شهرته “أبو عمر الأنصاري” من مواليد مدينة حمص في سوريا عام 1983 أسس مليشيا “لواء الحق” في ريف حماة خلال عامي 2011 – 2012.

بايع هذا الإرهابي تنظيم “داعش” مع كامل أفراد مليشياته في 2014، وشارك “داعش” في معارك ريف دمشق والسويداء ضد الجيش السوري.

هرب إلى منطقة “رأس العين” في 2017 بعد هزيمة “داعش” على يد الجيش السوري، وتولى إمرة إحدى المليشيات المدعومة من المخابرات التركية في “رأس العين”.

الخالد هو إرهابي خطير ومطلوب لدى جهات أمنية بعدة دول، كما أنه مستهدف للتعاقد معه كمرتزق من ضمن مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا.

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