محملًا إياه مسؤولية النتائج .. عبد العزيز: تصريح باشاغا بإقامة قاعدة أمريكية غباء ومهزلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم عضو المؤتمر الوطني السابق، والقيادي في حزب العدالة والبناء بليبيا، محمود عبدالعزيز، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بعد دعوة الأخير الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة قاعدة عسكرية على الأراضي الليبية.

عبد العزيز وصف في مداخلة هاتفية على قناة التناصح، تصريح باشاغا بـ”الغبي جدًا”، محملا وزير داخلية الوفاق مسؤولية ما يترتب على هذا التصريح من نتائج.

وقال: “أنا ضد وجود أي قاعدة أمريكية على الأرض الليبية وسوف نقاومها، وأنت عندك رجال ياكلوا الزلط لو خضت المعركة بطريقة صحيحة، وتصريح غبي جدا وأحمل باشاغا مسئولية ما يترتب عليه من نتائج”.

وأضاف: “ايه التفويض اللي عندك عشان تقول قاعدة عسكرية، أنت حكومة وفاق، نحن في مهزلة”.

ودعا وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، مؤكدًا أن حكومة الوفاق اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، خططًا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة وإعادة تركيز عمليات النشر عالميًا على مواجهة روسيا والصين.

وأضاف باشاغا، في حديث هاتفي مع وكالة “بلومبرج” الأمريكية : إعادة الانتشار ليست واضحة بالنسبة لنا لكننا نأمل أن تشمل إعادة الانتشار ليبيا”.

وتابع باشاغا: “ليبيا مهمة في البحر المتوسط، فهي تمتلك ثروة نفطية وساحلًا يبلغ طوله 1900 كيلومتر وموانئ تتيح للدول أن تنظر إليها كبوابة لأفريقيا، فإذا طلبت الولايات المتحدة قاعدة، فنحن كحكومة ليبية لن نمانع، لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وإبقاء الدول الأجنبية التي تتدخل عن بُعد، فالقاعدة الأمريكية ستؤدي إلى الاستقرار”.

وحول الهجوم على السفارة الأمريكية في ليبيا، قال باشاغا: “نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من الخروج من هذا الحادث المؤسف، فجميع الليبيين يندمون عليه، ولم يكن الشعب الليبي هو من فعل ذلك، لكن مجموعة صغيرة من المجرمين الذين فعلوا ذلك”.

واختتم باشاغا: “الأسلحة تتدفق إلى البلاد على الرغم من حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وقد تجد طريقها من ليبيا إلى مصر المجاورة، حيث وصلت الأسلحة المهربة من ليبيا إلى مقاتلي الدولة الإسلامية في سيناء وقطاع غزة الفلسطيني المجاور”.

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