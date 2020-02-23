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مشيرا إلى أن تركيا تقدم الدعم للميليشيات أمام المجتمع الدولي.. المسماري يؤكد وصول شحنة أسلحة تركية إلى مصراتة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن وحدات الاستطلاع والاستخبارات تؤكد وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري.

وأوضح المسماري أن شحنة الأسلحة والمعدات التي وصلت إلى مصراتة هي لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية.

وأشار المسماري إلى أن الدعم يقدم للميليشيات بشكل علني أمام المجتمع الدولي، وأضاف “إن ذلك يعد اختراقا للهدنة المعلنة في المنطقة الغربية”.

وقال المسماري “إن القوات المسلحة لم ترد حتى الساعة وهي تتابع وتقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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