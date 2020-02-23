وفد الحكومة يصل الكقرة تمهيدا لزيارة رئيس مجلس الوزراء

وصل إلى مدينة الكفرة وزير التعليم فوزي بومريز، برفقة رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، للوقوف على الاستعدادات الجارية لزيارة رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني والوفد المرافق له للمدينة.

وكان في استقبال وزير التعليم ورئيس جهاز الأمن الداخلي في مطار الكفرة الدولي، مدير أمن الكفرة العقيد خالد حيار ومعاونه وعدد من رؤساء الأقسام بالأجهزة الأمنية في المدينة.

يشار إلى أن بلدية الكفرة عقدت اجتماعا موسعا لمناقشة التحضيرات للزيارة المرتقبة التي يجريها رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له للبلدية خلال الأيام القادمة.

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