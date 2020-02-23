انطلاق ورشة تدريبية حول أهمية التعقيم والتطهير في المؤسسات الصحية

أطلقت وزارة الصحة بالحكومة الليبية ورشة عمل تدريبية حول التعقيم والتطهير في المؤسسات الصحية، بمشاركة أطباء الإسعاف والطوارئ، وبإشراف إدارة الموارد البشرية بالوزارة.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة محمد الجبالي، أن ورشة العمل تألفت من جلسات ومحاضرات نظرية وعلمية تهدف إلى تطوير جودة الأداء بجميع أقسام المستشفيات، ومشاركة الوزارة في برامج تعزيز المهنة التي من شأنها رفع مستوى دقة الأداء وتطبيقه داخل أقسام الإسعاف والطوارئ في ليبيا، بالإضافة إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي.

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