«الضمان الاجتماعي» يعفي الموظفين من أقساط السلف لشهرين بمناسبة شهر رمضان‎

أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، الدكتور إدريس حفيظة المبروك، قرارًا يقضي بعدم تفعيل خصم أقساط السلف على الموظفين بالصندوق وأصحاب المعاشات لشهرين، وذلك لمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

وطالب المبروك في القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، الأحد، «مديري الإدارات المختصة والفروع باتخاذ كافة الإجراء القاضية بعدم تفعيل خصم أقساط السلف على أصحاب الموظفين والمعاشات عن شهري أبريل ومايو».

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، أن القرار «جاء لمساعدة المنتفعين على تحمل متطلبات شهر رمضان من النفقات المالية في ضوء الظروف الضاغطة للحياة اليومية».

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