امغيب لـ”باشاغا”: عملاء وتفعلون أي شيء من أجل السلطة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أرجع عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، سعيد امغيب، دعوة وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، للولايات المتحدة الأمريكية بإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، إلى شعوره بأن خطر عدم وجوده في السلطة قادم في ظل الترتيبات التي يجريها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

امغيب قال، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “استشعر السراج وباشاغا الخطر القادم على الأقل من عدم وجودهم في السلطة إن تحقق ما يسعى إليه المبعوث الأممي غسان سلامة، وأعتقد أنه جاد في ذلك هذه المرة، مع قناعتي أن التغيير في الغالب سيكون في الأسماء فقط، لذلك حاول باشاغا عرقلة جهود سلامة قبل انعقاد حوار جنيف وخلط الأورق، بتصريحه أن الحكومة لا تمانع في إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في ليبيا”.

وأضاف: “هذا العرض الذي قدمة باشاغا يجب أن يواجه بغضب شعبي كبير؛ فليبيا ليست إرثاً لأحد يتصرف فيها كما يشاء من أجل أن يستمر بقائه في السلطة، ولو كلفه ذلك بيع الوطن وثرواته للأمريكان أو غيرهم ولا أستغرب في الأيام القادمة أن يطلبوا الكيان الصهيوني التدخل في ليبيا وإقامة قواعد ومنشآت إسرائيلية عسكرية”.

واختتم بقوله: “هؤلاء العملاء لا أستبعد أن يفعلوا أي شيء مقابل أن يبقوا في السلطة”.

ودعا وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، مؤكدًا أن حكومة الوفاق اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، خططًا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة وإعادة تركيز عمليات النشر عالميًا على مواجهة روسيا والصين.

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