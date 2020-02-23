المسماري: الأسلحة التركية تم نقلها لقاعدة معيتيقة بطرابلس

كشف الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، أحمد المسماري، عن تلقي وحدات الاستطلاع والاستخبارات يوم أمس السبت، معلومات بوصول سفينة تركية محملة بمعدات وأسلحة إلى ميناء مصراتة البحري.

وقال المسماري، في تصريحات متلفزة، إن “السفينة كانت محملة بمعدات للدفاع الجوي، وأسلحة، وذخائر، وتم نقلها إلى قاعدة معيتيقة في طرابلس”، مشيرا إلى أنه تم رصد أيضا بارجة بحرية تقوم بتوفير الحماية للسفينة.

وأوضح المسماري، أن التدخل التركي في ليبيا، وخطوط الامداد أصبحت مفتوحة بشكل مباشر، مؤكدا أن هذا الدعم يتم بشكل علني أمام المجتمع الدولي ويعد اختراق للهدنة المعلنة في المنطقة.