رغم تأكيد البعثة الأممية بعدم تقلدهم أي منصب.. “المخزوم” عضو لجنة حوار الصخيرات سفيرا للوفاق في بولندا

طرابلس-العنوان

ظهر نائب رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، والقيادي في جماعة الإخوان صالح المخزوم سفيرا لحكومة الوفاق الوطني في بولندا.

المخزوم وهو أحد الداعمين لاتفاق الصخيرات وعضو لجنة الحوار ظهر بعد غياب طويل في احتفالية أقامتها السفارة الليبية أمس السبت في بولندا بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير التي أقامتها السفارة.

ويرجح أن تكليف المخزوم سفيرا لحكومة الوفاق في بولندا هي مكافئة له لدعمه للسراج، رغم أن بعثة الأمم المتحدة أكدت في تصريحات لها عقب اتفاق الصخيرات بعدم تقلد أي من أعضاء لجنة الحوار لمناصب سيادية في الدولة لتحقيق الشفافية وعدم تضارب المصالح والفساد.