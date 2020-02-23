الضمان الاجتماعي يعفي موظفيه من أقساط السلف بمناسبة شهر رمضان

طالب رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي إدريس حفيظة، مدراء الإدارات المختصة والفروع بصرف معاشات المتقاعدين ومرتبات الموظفين عن شهر ابريل وذلك بتجهيزها يوم 5 /4/2020، كحد أقصى وعن شهر مايو في يوم 10 /5/ 2020 كحد أقصى

كما طالب رئيس الصندوق في تعميما أصدره اليوم الأحد للجهات المختصة بعدم تفعيل خصم أقساط السلف لموظفي الصندوق عن شهري ابريل ومايو لمساعدتهم على تحمل متطلبات شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك من النفقات المالية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.