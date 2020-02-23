اللواء أحمد المسماري يؤكد وصول شحنة أسلحة تركية إلى مصراتة

بنغازي 23 فبراير 2020 (وال) – قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، إن وحدات الاستطلاع والاستخبارات رصدت وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري.

المسماري أوضح أن شحنة الأسلحة والمعدات التي وصلت إلى مصراتة هي لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية.

وأشار الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إلى أن الدعم يقدم للميليشيات بشكل علني أمام المجتمع الدولي، مضيفًا “إن ذلك يعد اختراقا للهدنة المعلنة في المنطقة الغربية”.

وقال المسماري إن القوات المسلحة لم ترد حتى الساعة وهي تتابع وتقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة . (وال – بنغازي)

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