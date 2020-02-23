البرلمان يكشف أسماء المشاركين في حوار جنيف

أصدر مجلس النواب، اليوم الأحد، القرار رقم 18 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة للحوار السياسي.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة تمثيل مجلس النواب في المشاركة بالحوار السياسي المزمع عقده خلال المدة القادمة في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وعلى اللجنة التقيد بالثوابت التي أقرها مجلس النواب في قراره رقم 17 لسنة 2020، وعدم اتخاذ أي قرار أو موقف أو التوقيع على أية وثيقة أو اتفاق الا بعد الرجوع لمجلس النواب.

وحدد المجلس في قراره على أن تشكل اللجنة من أعضاء البرلمان الآتية أسماءهم:

احميد حومة (رئيسا) بدر النحيب (عضوا) محمد دومة (عضوا) مصباح دومة (عضوا) علي كشير (عضوا) عادل محفوظ (عضوا) حمد البنداق (عضوا) حسن الزرقا (عضوا) بشير الأحمر (عضوا) عبدالمطلب ثابت (عضوا) يوسف الفرجاني (عضوا) احفيظ خليفة (عضوا) عز الدين قويرب (عضوا)

وتشكل لجنة للدعم السياسي مكونة من النواب:

علي التكبالي. ادريس عبدالهادي. عبدالسلام شوهي. الهادي الصغير.

وتمثل المرأة في لجنة الحوار السياسي كلا من: