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مرحبة ببناء قواعد أمريكية .. ميليشيا الصمود: الاستعانة بالكفار لمحاربة الملحدين جائز شرعًا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علقت ميليشيا الصمود، التي يقودها صلاح بادي، المدرج على قائمة العقوبات الدولية والأمريكية، على تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بشأن بناء قاعدة أمريكية في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لميليشيا الصمود، في بيان له، أنه بالنسبة لموضوع تصريح وزير الداخلية في بناء قاعدة أمريكية، شرعًا.. الاستعانة بالكفار لمحاربة الملحدين جائز شرعًا”.

وتابعت: “عسكريًا.. لا يفل الحديد إلا الحديد، وسياسيًا.. مثل هذا التصريح فقط من دون حتى تنفيذها سيحبط مخططات دول الشر من مصر والإمارات والسعودية بل وحتى فرنسا وغيرها من الطامعين في ثروات ليبيا، وسيجعلهم ويعيدون التفكير في تدخلهم في ليبيا وما الذي سيحدث لهم لو تخدل العام سام، وبل وسيقلصون نفوذهم خوفًا من الاصطدام معها”.

وأردفت: “أمنيًا.. سيوقف مثل هذا القرار الاستخبارات الأجنبية المزروعة في ليبيا والتي تسعى منذ سنوات في زعزعة أمن ليبيا وقد نجحت مع الأسف ولكن بمثل هذا القرار ستتحطم آمالهم”.

واختتمت ميليشيا الصمود: “بالنسبة للقرامطة المتواجدون على الأرض فنحن قادرون على طحنهم وإبادتهم عن بكرة أبيهم، وحفظ الله وزير الداخلية المفوض فتحى باشاغا، حسب البيان ”.

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  • التاريخ يعيد نفسه بالنسبه لغرب ليبيا الإباده هذه السفاهه سبق اليها جيش عاكف الغرياني الذي جاء تحت رايه ايطاليا غازياً للمجاهدين في شرق ليبيا فكبيرهم الذي علمهم خيانه الوطن قال لو كان غير ايطاليا تنحي لنا الغتر ( الشجر نحن نبيد الشراقه علي بكرت أبيهم قالها وهو واقع تحت تضليل شيوخ علي شاكلة العزعوز كاذب الخرياني واحد اولئك الشيوخ جده علي الغرياني حيث الفتوي المدويه في ذاك الزمان في غرب ليبيا مفادها من يركب عسكري مع ايطاليا لا شئ بل تعتبر ضمن إطاعة ولي واحتدمت المعركه بين مجاهدين شرفاء بقيادة عمرالمختار وبين بندة عاكف مكونه من عملاء لايطاليا وعندما ماتوا العملاء انسحبت وتركتهم ايطاليا فقالوا كبار المجاهدين هيا ندفنوهم هؤلاء مذهوبين الشيره ماتعني بلغة هذا العصر (مغرر بهم وتوجد مقبرتهم في الجبل الاخضر الي الآن تعرف بمقبرة الغرابه نسبتاً الي أنهم جميعا ينحدرون من مناطق تقع في الغرب الليبي وعندما استقلت وستقرت البلاد قال الملك كلمته الشهيره حتحات علي ما فات بمعني اردموا أي خلاف سابق وعيشوا ليبيين وئام وسلام

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