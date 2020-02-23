معيتيق يبحث مع عميد نالوت أسباب تدني الخدمات في البلدية

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، صباح اليوم الأحد، مع عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام، المشاكل والصعوبات التي تعوق العمل في البلدية، وأدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، طالب عميد البلدية خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بضرورة تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بتوفير الخدمات منها مشاريع المياه والطرق الداخلية بالبلدية.

وأكد معيتيق استكمال تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة.

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