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معيتيق يبحث مع عميد نالوت أسباب تدني الخدمات في البلدية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، صباح اليوم الأحد، مع عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام، المشاكل والصعوبات التي تعوق العمل في البلدية، وأدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، طالب عميد البلدية خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بضرورة تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بتوفير الخدمات منها مشاريع المياه والطرق الداخلية بالبلدية.

وأكد معيتيق استكمال تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة.

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • – الحجامة صرحت الهيءة العامة للشءون الاسلامية الليبية بأنها بدعةً وحرام ونجاسة – وتنقل الأمراض –
    – اما بالنسبة لمالون خارج نطاق بلدية طرابلس – والاهمال الحادث هناك من البلدية التابعة لبلدية غدامس – والسرقات هناك لعدمً وجود قانون قضاءي والذي يتبع منطقة بلدية سبها بالجنوب .

    رد

  • – الحجامة صرحت الهيءة العامة للشءون الاسلامية الليبية بأنها بدعةً وحرام ونجاسة – وتنقل الأمراض –
    – اما بالنسبة لنالوت خارج نطاق بلدية طرابلس – والاهمال الحادث هناك من البلدية التابعة لبلدية غدامس – والسرقات هناك لعدمً وجود قانون قضاءي والذي يتبع منطقة بلدية سبها بالجنوب.

    رد