بدء أعمال صيانة طريق وادي ققم ببلدية القرضه الشاطئ

أعلنت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية، اليوم الأحد، بدء أعمال مشروع صيانة الانجراف الواقع بطريق وادي ققم ببلدية القرضه الشاطئ بإشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات فرع المنطقة الجنوبية.

وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة، أنه وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع انطلقت أعمال التشريب (رش مادة البوتيمين-mco) لمشروع صيانة الانجراف الواقع بطريق وادي ققم ببلدية القرضه الشاطئ، لافتة إلى أن العمل لايزال مستمر لإنهاء المشروع في الأيام القليلة القادمة.