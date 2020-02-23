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نعرفك قبل أن تكون وزيرًا .. أحد عناصر “النواصي” مهاجمًا باشاغا: السوريون المتواجدون بطرابلس “دواعش”

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات  

شن أحد عناصر ميليشيا النواصي، ويدعى علي الرملي، هجومًا حادًا على وزير الداخلية بحكومة الوفاق ، فتحي باشاغا، بسب وصف الأخير لـ”النواصي” بالميليشيات.

الرملي قال في تسجيل مرئي له، نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “لماذا لم يصف فتحي باشاغا النواصي بالميليشيات قبل الهدنة، فنحن نعرفه قبل أن يكون وزير داخلية، كان يتغذى بمقر النواصي”.
وأكمل موجهًا حديثه لـباشاغا: “تكلمت في هذا التوقيت لأنك عابي على السوريين الذين جاءوا ليقاتلوا، وبالتالي لم تصبح لنا فائدة، فهؤلاء السوريين دواعش”.

وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، اليوم الأحد : “أنصح الشباب في ميليشيات النواصي ألا يقبضوا على أحد لأن هذا ليس من اختصاصهم، هذا اختصاص الداخلية، والباب مفتوح أمام من يريد الانضمام للداخلية ومن يرفض سيحاسب أمام القانون”.

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  • باشا آغا اصبح وزير برتبة مهزب لا يا رملي هذا الانقلاب لفتحي ليس بسبب شد ظهره بالسوريين لا لا هذه مغازله الي الجبهه المقابله وللعالم يا شريني هاهو أنا قد تبرأت من الميلشيات وكأنه لم يكون يوما مليشياوي لأن عند فتحي كيف ما يجيك الزمان تعال له يوم رأي كفه المليشيات هي الراجحه والجيش الوطني لا يحظي بتآييد دولي كان الاخ فتحي مليشياوي ونص واليوم اللي تغلب به ألعب به حسب مفهومه فهو حاول ان يرطب مع امريكا وان لم تستجيب فهو ناوي ترطيب الجو مع الجيش وهاهو قد عادي المليشيات لكي يصبح بالنسبه للجيش عدو عدوي صاحبي يعني الاخ فتحي يريد باي طريقه القفز من مركب المليشيات الموشك علي الغرق ليتشبث بالمصالحه مع الجبهه التي تحارب في المليشيات وهي الجيش

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