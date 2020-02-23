نقل مقر الشركة الوطنية لمشروعات التوزيع من بنغازي إلى البيضاء

عقد رئيس الهيئة العامة للكهرباء فخري المسماري اليوم اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة الوطنية لمشروعات التوزيع، لإتمام إجراءات نقل مقر الشركة من موقعها السابق في مدينة بنغازي إلى مدينة البيضاء.

وبحسب المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة فقد تم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة بمدينة البيضاء إجراءات الاستلام والتسليم لمجلس الإدارة الجديد، والمكلف وفق قرار الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة التابعة للحكومة الليبية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها والشركة الليبية للكهرباء القابضة على توزيع الأنشطة الاقتصادية في كافة مناطق البلاد.

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