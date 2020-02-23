ندوة توعوية بدرنة حول تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

أقيمت في مدينة درنة أمس ندوة توعوية حول تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يشمل الحقوق والتحديات والخطط، وذلك بحضور مراقب التربية والتعليم بدرنة وعدد من مديري مكاتب المراقبة والمدارس، وأخصائيي التربية الخاصة وعلم النفس والخدمة الاجتماعية.

ووفق مراقبة التعليم بدرنة فقد ألقيت خلال الندوة العديد من المحاضرات، من أبرزها التعريف بذوي الاحتياجات الخاصة، وصعوبات دمج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام، وكذلك خطة عمل مكتب التربية الخاصة بمراقبة التربية والتعليم درنة بشأن هذه الشريحة.

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