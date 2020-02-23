انطلاق بطولة الكرة الحديدية بمدينة هون

انطلقت مساء اليوم الاحد، بساحة الشهداء بمدينة هون بطولة الكرة الحديدية التي ينظمها نادي الاخاء تحت اشراف الاتحاد الليبي للكرة الحديدية وتستمر لمدة يومين.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم البطولة، بشير برول، لمراسل بوابة افريقيا بالجفرة ان البطولة تستهدف الاعمار السنية تحت 18 سنة من اندية غدامس التخصصي للكرة الحديدية والقلعة بودان بفريقين اضافة الى نادي الاخاء و36 لاعب اخرين في التخصص القصير والتقليدي الفردي للعب الطويل 12 لاعب وهي تأتي ضمن اختيار عناصر متميزة للمنتخب الوطني الليبي.