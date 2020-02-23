مجلس النواب يعلن أسماء لجنة الحوار السياسي

أصدر مجلس النواب، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة من أعضائه لتمثيل المجلس في الحوار السياسي المزمع عقده خلال المدة القادمة في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

ووفق قرار المجلس، فإن رئاسة اللجنة أوكلت إلى احميد حومة، بينما تكوّن الأعضاء من التالية أسماؤهم: بدر النحيب، ومحمد دومة، ومصباح دومة، وعلي كشير، وعادل محفوظ، وحمد البنداق، وحسن الزرقا، وبشير الأحمر، وعبدالمطلب ثابت، ويوسف الفرجاني، واحفيظ خليفة، وعز الدين قويرب. وتمثل المرأة في اللجنة، صباح الحاج، وسلطنة المسماري.

كما قرر المجلس تشكل لجنة للدعم السياسي مكونة من النواب: علي التكبالي، وإدريس عبدالهادي، وعبدالسلام شوهي، والهادي الصغير.

وألزم القرار اللجنة بالتقيد بالثوابت الوطنية التي أقرها مجلس النواب في قراره رقم (17) لسنة 2020، وعدم اتخاذ أي قرار أو موقف أو التوقيع على أية وثيقة أو اتفاق إلا بعد الرجوع لمجلس النواب.

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