اخبار ليبيا الان المسماري: نرفض رفضا تماما وجود أي قواعد أو قوات أجنبية في ليبية وسيكون هناك موقف ضد فتحي باشاغا حول تصريحاته تم النشر منذُ 7 دقائقاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> المسماري: نرفض رفضا تماما وجود أي قواعد أو قوات أجنبية في ليبية وسيكون هناك موقف ضد فتحي باشاغا حول تصريحاته<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا المسماري: نرفض رفضا تماما وجود أي قواعد أو قوات أجنبية في ليبية وسيكون هناك موقف ضد فتحي باشاغا حول تصريحاته 23 February, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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