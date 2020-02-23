<br /> المسماري: نرفض رفضا تماما وجود أي قواعد أو قوات أجنبية في ليبية وسيكون هناك موقف ضد فتحي باشاغا حول تصريحاته<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

المسماري: نرفض رفضا تماما وجود أي قواعد أو قوات أجنبية في ليبية وسيكون هناك موقف ضد فتحي باشاغا حول تصريحاته 23 February, 2020 رابط مختصر



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