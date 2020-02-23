اخبار ليبيا الان

المسماري: نرفض رفضا تماما وجود أي قواعد أو قوات أجنبية في ليبية وسيكون هناك موقف ضد فتحي باشاغا حول تصريحاته

تم النشر منذُ 7 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> المسماري: نرفض رفضا تماما وجود أي قواعد أو قوات أجنبية في ليبية وسيكون هناك موقف ضد فتحي باشاغا حول تصريحاته<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


ليبيا

المسماري: نرفض رفضا تماما وجود أي قواعد أو قوات أجنبية في ليبية وسيكون هناك موقف ضد فتحي باشاغا حول تصريحاته

23 February, 2020

رابط مختصر


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك