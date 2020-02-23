المسماري: هناك ثوابت وطنية لايمكن التنازل عليها للعودة إلى حوار 5+5 بجنيف

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الوقات المسلحة تحارب التنظيمات الإرهابية والميليشيات الإجرامية.

وتابع المسماري في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأحد.

وتابع المسماري أن “هناك ثوابت وطنية لايمكن التنازل عليها للعودة إلى حوار 5+5 بجنيف”.

وأضاف اللواء المسماري “ميليشيات طرابلس تخرق الهدنة بشكل متكرر”.

وأوضح متحدث الجيش الليبي أن “القيادة العامة ترفض أي تدخل أجنبي أو إنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية”.

وأشار المسماري إلى أنه “من شروط القيادة العامة سحب المرتزقة السوريين بإشراف الأمم المتحدة وتفكيك الميليشيات”.